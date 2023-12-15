Гардабудских Иван Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Гардабудских Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гардабудских Антонина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гардабудских Антонина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гардабудских Антонина Евгеньевна
Смерть
Неизвестно