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Гардабудских Иван Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Гардабудских Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гардабудских Антонина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гардабудских Антонина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гардабудских Антонина Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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