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Жорина (Жорина) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.07.1918 ст.

Дата смерти

01.08.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1918 ст.

Отец: Жорин Дмитрий Михайлович

Мать: Жорина Клавдия Ивановна

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
15.07.1918 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
в честь 24 ноября Крестная - Зинаида Дмитриевна Жорина
Смерть
01.08.1918 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от поноса
Похороны
03.08.1918 ст.
на местном кладбище
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