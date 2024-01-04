Жорина (Жорина) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1918 ст.
Дата смерти01.08.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1918 ст.
Отец: Жорин Дмитрий Михайлович
Мать: Жорина Клавдия Ивановна
Крещение
15.07.1918 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
в честь 24 ноября Крестная - Зинаида Дмитриевна Жорина
Смерть
01.08.1918 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
03.08.1918 ст.
на местном кладбище