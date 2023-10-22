Стариков Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Старикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Старикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Мария Олеговна
Мать ребёнка: Старикова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старикова Татьяна
Смерть
Неизвестно