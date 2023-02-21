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Калинина Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Калинин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович

Бракосочетание
До 1906

Муж: Калинин Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Калинин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Калинин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Калинин Мефодий Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Аткина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Калинин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1924

Сын: Калинин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Калинин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1950
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