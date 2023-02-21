Калинина Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Калинин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович
Бракосочетание
До 1906
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Калинин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Калинин Мефодий Григорьевич
Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Аткина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Калинин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
17.04.1924
Сын: Калинин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
01.07.1928
Сын: Калинин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Калинин Григорий Филиппович
Смерть
После 1950