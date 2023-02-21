Raximov Axmadjon
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1979
Рождение ребёнка
01.03.1980
Дочь: Raximova Nilyfar
Мать ребёнка: Raximova Dilbarxon Axmadovna
Рождение ребёнка
04.10.1981
Сын: Raximov Muzaffar
Мать ребёнка: Raximova Dilbarxon Axmadovna
Рождение ребёнка
03.12.1988
Сын: Raximov Sherzod
Мать ребёнка: Raximova Dilbarxon Axmadovna