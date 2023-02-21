Raximov Axmadjon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raximov Axmadjon

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1979

Жена: Raximova Dilbarxon Axmadovna

Рождение ребёнка
01.03.1980

Дочь: Raximova Nilyfar

Мать ребёнка: Raximova Dilbarxon Axmadovna

Рождение ребёнка
04.10.1981

Сын: Raximov Muzaffar

Мать ребёнка: Raximova Dilbarxon Axmadovna

Рождение ребёнка
03.12.1988

Сын: Raximov Sherzod

Мать ребёнка: Raximova Dilbarxon Axmadovna

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