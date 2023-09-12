Голованова (Голованова) Галина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Голованова) Галина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Голованов Леонтий Иванович

Мать: Голованова Екатерина Ивановна

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