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Голованова (Голованова) Галина Леонтьевна
Голованова (Голованова) Галина Леонтьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Женский
Отец
Голованов Леонтий Иванович
1907 г.р.
Мать
Голованова Екатерина Ивановна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Голованов Леонтий Иванович
Мать:
Голованова Екатерина Ивановна
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