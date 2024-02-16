Кенжаева Карима Шертаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенжаева Карима Шертаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1973

Муж: Хасанов Равиль Шагалиевич

Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Рождение ребёнка
31.03.1978

Сын: Хасанов Марат Равильевич

Отец ребёнка: Хасанов Равиль Шагалиевич

Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Рождение ребёнка
17.08.1980

Сын: Хасанов Руслан Равильевич

Отец ребёнка: Хасанов Равиль Шагалиевич

село Белые Воды Чимкентской области Казахстан
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