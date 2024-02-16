Кенжаева Карима Шертаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.02.1973
Чимкентская область Сайрамский район село Белые-Воды
Рождение ребёнка
31.03.1978
Отец ребёнка: Хасанов Равиль Шагалиевич
Чимкентская область Сайрамского района село Белые-Воды
Рождение ребёнка
17.08.1980
Сын: Хасанов Руслан Равильевич
Отец ребёнка: Хасанов Равиль Шагалиевич
село Белые Воды Чимкентской области Казахстан