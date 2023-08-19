Поверинов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поверинов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поверинов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: Сидорова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Поверинова Татьяна Михайловна

с. Бар-Гарт (ныне Барахманы), Большеигнатовский район, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Полина Ивановна

Мать ребёнка: Поверинова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Поверинова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поверинова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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