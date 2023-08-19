Поверинов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поверинов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1912
Дочь: Сидорова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Поверинова Татьяна Михайловна
с. Бар-Гарт (ныне Барахманы), Большеигнатовский район, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Полина Ивановна
Мать ребёнка: Поверинова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Поверинова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно