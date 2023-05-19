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Бобровник Елена Ивановна

Место рождения

Чортков, Тернопільська область

Дата рождения

01.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1953

Отец: Бобровник Иван Петрович

Мать: Бобровник Татьяна Ивановна

Чортков, Тернопільська область
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