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Бобровник Елена Ивановна
Бобровник Елена Ивановна
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Место рождения
Чортков
, Тернопільська область
Дата рождения
01.10.1953
Пол
Женский
Отец
Бобровник Иван Петрович
1921 г.р.
Мать
Бобровник (Орлова) Татьяна Ивановна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1953
Отец:
Бобровник Иван Петрович
Мать:
Бобровник Татьяна Ивановна
Чортков
, Тернопільська область
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