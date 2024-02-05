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Другова (Птушко) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1955

Отец: Лавринович Михаил

Мать: Птушко Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуров Александр Иванович

Бракосочетание
24.07.1974

Муж: Другов Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1978

Дочь: Жеглова (Другова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Другов Николай Иванович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1978

Дочь: Целикова (Другова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Другов Николай Иванович

Развод
11.04.1988

Муж: Другов Николай Иванович

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