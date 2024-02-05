Другова (Птушко) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1955
Отец: Лавринович Михаил
Мать: Птушко Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.07.1974
Рождение ребёнка
22.05.1978
Дочь: Жеглова (Другова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Другов Николай Иванович
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1978
Дочь: Целикова (Другова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Другов Николай Иванович
Развод
11.04.1988