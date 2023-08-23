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Пушкарь Ольга Васильевна
Пушкарь Ольга Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1978
Пол
Женский
Отец
Пушкарь Василий Трофимович
1950 г.р.
Мать
Пушкарь Валентина Афанасьевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1978
Отец:
Пушкарь Василий Трофимович
Мать:
Пушкарь Валентина Афанасьевна
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