Дектярёв Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дектярёв Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Матвеева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Дектярёва Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дектярёва Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дектярёва Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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