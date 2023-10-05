Чахмар Сервер Эреджепович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1981
Отец: Чахмар Эреджеп Энверович
Мать: Чахмар Зайнеп Зикешевна
Бракосочетание
30.04.2005
Рождение ребёнка
29.09.2005
Дочь: Чахмар Лилия Серверовна
Мать ребёнка: Чахмар Регина Владимировна
Рождение ребёнка
13.12.2012
Дочь: Чахмар Милана Серверовна
Мать ребёнка: Чахмар Регина Владимировна