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Чахмар Сервер Эреджепович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1981

Отец: Чахмар Эреджеп Энверович

Мать: Чахмар Зайнеп Зикешевна

Бракосочетание
30.04.2005

Жена: Чахмар Регина Владимировна

Рождение ребёнка
29.09.2005

Дочь: Чахмар Лилия Серверовна

Мать ребёнка: Чахмар Регина Владимировна

Рождение ребёнка
13.12.2012

Дочь: Чахмар Милана Серверовна

Мать ребёнка: Чахмар Регина Владимировна

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