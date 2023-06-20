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Петр
Петр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.1923
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий
1897 г.р.
Мать
(Князева) Антонида Павловна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1923
Отец:
Василий
Мать:
Антонида Павловна
Смерть
Неизвестно
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