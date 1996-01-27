Письменская (Журавлева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисьменская (Журавлева) Нина Николаевна

Письменская (Журавлева) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1938

Дата смерти

27.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938

Отец: Журавлев Николай

Мать: Журавлева Евдокия

Рождение ребёнка
24.02.1959

Сын: Письменский Александр Александрович

Отец ребёнка: Письменский Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.1969

Сын: Письменский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Письменский Александр Григорьевич

Смерть
27.01.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close