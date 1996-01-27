Письменская (Журавлева) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1938
Дата смерти27.01.1996
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938
Отец: Журавлев Николай
Мать: Журавлева Евдокия
Рождение ребёнка
24.02.1959
Сын: Письменский Александр Александрович
Отец ребёнка: Письменский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1969
Сын: Письменский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Письменский Александр Григорьевич
Смерть
27.01.1996