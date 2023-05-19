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Ладыгина Марина Игоревна
Ладыгина Марина Игоревна
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
11.10.1987
Пол
Женский
Отец
Ладыгина Игорь Александрович
1950 г.р.
Мать
Ладыгина Валентина Алексеевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1987
Отец:
Ладыгина Игорь Александрович
Мать:
Ладыгина Валентина Алексеевна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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