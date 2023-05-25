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Дроздов Владимир Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1927

Дата смерти

03.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927

Отец: Дроздов Матвей

Мать: Дроздова Анна

Рождение ребёнка
01.06.1954

Сын: Дроздов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Дроздова Агафья Артамоновна

Жодино, Минская область
Рождение ребёнка
15.04.1959

Сын: Дроздов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Дроздова Агафья Артамоновна

Жодино, Минская область
Рождение ребёнка
01.04.1962

Дочь: Малькевич Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Дроздова Агафья Артамоновна

Смерть
03.04.1987
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