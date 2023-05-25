Дроздов Владимир Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1927
Дата смерти03.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927
Отец: Дроздов Матвей
Мать: Дроздова Анна
Рождение ребёнка
01.06.1954
Сын: Дроздов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Дроздова Агафья Артамоновна
Рождение ребёнка
15.04.1959
Сын: Дроздов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Дроздова Агафья Артамоновна
Рождение ребёнка
01.04.1962
Дочь: Малькевич Таисия Владимировна
Мать ребёнка: Дроздова Агафья Артамоновна
Смерть
03.04.1987