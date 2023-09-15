Беляев Андрей Антониев
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти22.12.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Беляев Антоний Терентев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.12.1902
ВУЦА 364-1-8018 МК ИБВ 1901-1903 Декабрь 179об-180 74 – 22 24 Андрей Антониев Беляев, Берсенево, 47лет, от горячки.