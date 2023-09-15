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Беляев Андрей Антониев

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

22.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Беляев Антоний Терентев

Мать: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Беляев Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
22.12.1902
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-8018 МК ИБВ 1901-1903 Декабрь 179об-180 74 – 22 24 Андрей Антониев Беляев, Берсенево, 47лет, от горячки.
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