Зачупейко Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1788 и 1798 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зачупейко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зачупейко Филипп Емельянов

Мать ребёнка: Устинья Александровна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Зачупейко Яков Емельянов

Мать ребёнка: Устинья Александровна

Смерть
Неизвестно
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