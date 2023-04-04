Зачупейко Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Зачупейко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зачупейко Филипп Емельянов
Мать ребёнка: Устинья Александровна
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Устинья Александровна
Смерть
Неизвестно