Епатко Александр Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епатко Александр Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1922

Дата смерти

20.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922

Отец: Епатко Пантелей

Мать: не указана

Смерть
20.10.1943
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