Асхабъямал Сейфуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асхабъямал Сейфуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Шагимардан Иксанов

Отец ребёнка: Иксан Исламгулов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Шагимухаммет Иксанов

Отец ребёнка: Иксан Исламгулов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иксан Исламгулов

Смерть
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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