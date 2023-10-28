Асхабъямал Сейфуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Шагимардан Иксанов
Отец ребёнка: Иксан Исламгулов
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Шагимухаммет Иксанов
Отец ребёнка: Иксан Исламгулов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иксан Исламгулов
Смерть
Неизвестно