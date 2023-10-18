Карпычев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпычев Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
директор межрайонной ремонтно-тракторной станции, проректор сельхозинститута по хозчасти
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