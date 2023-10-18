Карпычев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
директор межрайонной ремонтно-тракторной станции, проректор сельхозинститута по хозчасти