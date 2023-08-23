Журавлёва Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Александр

Рождение ребёнка
11.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлёв Александр

Смерть
2022
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