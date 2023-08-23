Журавлёва Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлёв Александр
Рождение ребёнка
11.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлёв Александр
Смерть
2022