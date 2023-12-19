Григорян Корюн Джемсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1980
Дочь: Григорян Гаяне Корюновна
Мать ребёнка: Овакимян Анаит Андраниковна
Ванадзор, Община Ванадзор, Лорийская область
Рождение ребёнка
29.03.1984
Дочь: Григорян Карине Корюновна
Мать ребёнка: Овакимян Анаит Андраниковна
Рождение ребёнка
23.10.1989
Дочь: Григорян Лусине Корюновна
Мать ребёнка: Овакимян Анаит Андраниковна
Бракосочетание
Неизвестно