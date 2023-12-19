Григорян Корюн Джемсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорян Корюн Джемсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1980

Дочь: Григорян Гаяне Корюновна

Мать ребёнка: Овакимян Анаит Андраниковна

Ванадзор, Община Ванадзор, Лорийская область
Рождение ребёнка
29.03.1984

Дочь: Григорян Карине Корюновна

Мать ребёнка: Овакимян Анаит Андраниковна

Рождение ребёнка
23.10.1989

Дочь: Григорян Лусине Корюновна

Мать ребёнка: Овакимян Анаит Андраниковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овакимян Анаит Андраниковна

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