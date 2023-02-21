Михайлова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Михайлова Устинья Илларионовна

Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич

Рождение ребёнка
07.08.1931

Дочь: Михайлова Ульяна Илларионовна

Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Михайлов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Михайлов Григорий Илларионович

Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Григорий Илларионович

Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Илларион Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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