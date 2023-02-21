Михайлова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Михайлова Устинья Илларионовна
Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич
Рождение ребёнка
07.08.1931
Дочь: Михайлова Ульяна Илларионовна
Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Михайлов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Михайлов Григорий Илларионович
Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Григорий Илларионович
Отец ребёнка: Михайлов Илларион Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно