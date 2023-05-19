Виноградова (Седого) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Седого) Наталья Ивановна

Место рождения

Валуйчик, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Седого Иван Степанов

Мать: Седого Евдокия Никифорова

Валуйчик, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Виноградов Осип (Иосиф) Казьмин

Отец ребёнка: Виноградов Казьма

Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Казьма

Смерть
Неизвестно
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