Виноградова (Седого) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Седого Иван Степанов
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Виноградов Осип (Иосиф) Казьмин
Отец ребёнка: Виноградов Казьма
Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Казьма
Смерть
Неизвестно