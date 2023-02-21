Жежеря (Волошко) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Зашла вышла рано с Жежерю Леху (уроженец Воздвиженского) по великой любви Попали в Вознесеновское по инициативе Петра Яковлевича (предоставили дом, работу и помогали всю жизнь) Глаз выжгли доктора, бе... Показать все