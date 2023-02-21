Жежеря (Волошко) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жежеря (Волошко) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Зашла вышла рано с Жежерю Леху (уроженец Воздвиженского) по великой любви Попали в Вознесеновское по инициативе Петра Яковлевича (предоставили дом, работу и помогали всю жизнь) Глаз выжгли доктора, бе... Показать все
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