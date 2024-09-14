Екатерина Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Онисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Константинов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Константинов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Палагея Александрова

Отец ребёнка: Александр Константинов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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