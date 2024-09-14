Екатерина Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Константинов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Палагея Александрова
Отец ребёнка: Александр Константинов
Смерть
Неизвестно