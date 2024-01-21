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Сивухин Алексей Корнеев

Место рождения

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.03.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1907 ст.

Отец: Сивуха Корней Семенович

Мать: Сивуха Евдокия Семеновна

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
20.03.1907 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 263 в АИС восприемники Никита Данилов Нахаев Агриппина Прокопиева Голенкова
Смерть
Неизвестно

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