Сивухин Алексей Корнеев
Место рождения
Дата рождения17.03.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1907 ст.
Отец: Сивуха Корней Семенович
Мать: Сивуха Евдокия Семеновна
Крещение
20.03.1907 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 263 в АИС восприемники Никита Данилов Нахаев Агриппина Прокопиева Голенкова
Смерть
Неизвестно