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Потапец Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1961

Отец: Потапец Михаил Васильевич

Мать: Потапец Александра

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