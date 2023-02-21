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Потапец Галина Михайловна
Потапец Галина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1961
Пол
Женский
Отец
Потапец Михаил Васильевич
Мать
Потапец Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1961
Отец:
Потапец Михаил Васильевич
Мать:
Потапец Александра
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