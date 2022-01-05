Цветков Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1957

Дата смерти

05.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1980 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1957

Отец: не указан

Мать: Цветкова Нина Павловна

Рождение ребёнка
14.03.1980

Сын: Цветков Денис Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.2022
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