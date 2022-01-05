Цветков Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1957
Дата смерти05.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1957
Мать: Цветкова Нина Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1980
Сын: Цветков Денис Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2022