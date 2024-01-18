Агафья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Ефим
Заполек, Старопасонская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-98YB?i=419&wc=M6MV-F2S%3A224254401%2C226324801%2C226390201&cc=1929530
Смерть
1764
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RXQ?i=359&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530