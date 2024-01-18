Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Тимофеевна

Агафья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Ефим

Заполек, Старопасонская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-98YB?i=419&wc=M6MV-F2S%3A224254401%2C226324801%2C226390201&cc=1929530
Смерть
1764
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-RXQ?i=359&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530

Мы используем куки для улучшения работы сайта.