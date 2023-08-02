Ханжина (Кондюрина) Мавра Стефановна
Место рожденияРождественский завод село Ножовка
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождественский завод село Ножовка
Бракосочетание
15.01.1841 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Ханжин Конон Родионович
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно