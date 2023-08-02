Ханжина (Кондюрина) Мавра Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханжина (Кондюрина) Мавра Стефановна

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка
Бракосочетание
15.01.1841 ст.

Муж: Ханжин Конон Родионович

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Ханжин Никифор Конович

Отец ребёнка: Ханжин Конон Родионович

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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