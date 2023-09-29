Белозерова Ермакова Агрофена Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозерова Ермакова Агрофена Демидовна

Белозерова Ермакова Агрофена Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

19.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1926

Сын: Белозеров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Белозеров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
04.09.1929

Дочь: Белозерова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Белозеров Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Василий Васильевич

Смерть
19.04.1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close