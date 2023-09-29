Белозерова Ермакова Агрофена Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889 ст.
Дата смерти19.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1926
Сын: Белозеров Петр Васильевич
Отец ребёнка: Белозеров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.1929
Дочь: Белозерова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Белозеров Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1968