Синицына (Смирнова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1947
Дата смерти09.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1969
Дочь: Немкова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Синицын Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синицын Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.2013
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область