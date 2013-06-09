Синицына (Смирнова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Смирнова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Напас, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

10.02.1947

Дата смерти

09.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Напас, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.06.1969

Дочь: Немкова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Синицын Алексей Николаевич

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Алексей Николаевич

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Алексей Николаевич

Смерть
09.06.2013
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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