Кускова Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кускова Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Кусков Василий Филиппович

Мать: не указана

Смерть
2007
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