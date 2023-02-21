Кошкина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Кошкин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кошкин Семён Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Григорьевна же

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кошкин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кошкин Сепан Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кошкин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин сын Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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