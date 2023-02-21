Кошкина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Григорьевна же
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно