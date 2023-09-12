(Фатеева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фатеева) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1987

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1987

Отец: Фатеев Сергей

Мать: Фатеева Марина

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