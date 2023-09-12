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(Фатеева) Марина
(Фатеева) Марина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.1987
Пол
Женский
Отец
Фатеев Сергей
1963 г.р.
Мать
Фатеева (Писклакова) Марина
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1987
Отец:
Фатеев Сергей
Мать:
Фатеева Марина
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