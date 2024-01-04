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Копытов Антон Васильев

Место рождения

Луговая, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Копытов Василей Иванов

Мать: Копытова Дарья Андреева

Луговая, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1794 году Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794_857 (Тобольск, Шатровское), д.Чекалина 12 лет в 1795, 28 лет в 1812 году РС Шатровская волость\1812 (ГАТО... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Копытова Милодора Васильева

Мать ребёнка: не указана

Луговая, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1784 у Василия Копытова родилась дочь Милодора FS 7582687 кадр 162 48 л. в 1834 г. РС Шатровская волость\1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Копытов Петр Антонов

Мать ребёнка: Копытова Марья

Луговая, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Полугода в 1812 году РС Шатровская волость\1812 (ГАТО. 154-20-195) 4 1/2 лет в 1812 г., 22 1/2 л. в 1834 г. РС Шатровская волость\1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копытова Марья

Смерть
Неизвестно
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