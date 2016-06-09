Шаманин Егор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманин Егор Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2016

Отец: Шаманин Валерий Викторович

Мать: не указана

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