Игнатьева (Петрова) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения1968
Дата смерти28.07.1994
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Петрова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатьев Николай
Смерть
28.07.1994
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно