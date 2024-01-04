Игнатьева (Петрова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Петрова) Наталья Викторовна

Место рождения

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1968

Дата смерти

28.07.1994

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1932 г.р.

Муж

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петрова Прасковья

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Николай

Смерть
28.07.1994
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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