Максимова Клара Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова Клара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Максимов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Максимова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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