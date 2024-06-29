Максимова Клара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Максимов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Максимова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно