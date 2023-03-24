Gudko (Keda) Aleksandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gudko (Keda) Aleksandra

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Keda Keda

Мать: Keda Rapevets

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2011
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