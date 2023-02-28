Гондуров Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гондуров Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

16.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1949 г.р.

Жена

1976 г.р.

Дети

1994 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1969

Отец: Гондуров Владимир Иванович

Мать: Гондурова Татьяна Николаевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Вступление в партию
11.10.1984
Муром, округ Муром, Владимирская область
Вступление в Профсоюз рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности Муромского фанерного комбината
Вступление в партию
26.12.1984
Муром, округ Муром, Владимирская область
Вступление в Муромский ГК Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи Владимирской области
Образование
10.11.1986
Муром, округ Муром, Владимирская область
Поступление в Всесоюзное ордена Ленина и ордена Красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) "Муромскую автомобильную школу ДОААФ" по программе подготовки вод... Показать все
Образование
04.03.1987
Муром, округ Муром, Владимирская область
Окончание Всесоюзного ордена Ленина и ордена Красного знамени добровольное общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) "Муромской автомобильной школы ДОААФ", с присвоением водительского у... Показать все
Образование
22.06.1987
Муром, округ Муром, Владимирская область
Окончание полного курса вечерней (сменной) средней школы №1
Призыв на военную службу
30.10.1987
Муром, округ Муром, Владимирская область
Развод
27.01.1994

Жена: Романова Светлана Николаевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.04.1994

Дочь: Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Светлана Николаевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Образование
08.11.1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Поступление в Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности на факультет повышения квалификации по производству пива на минипивзаводах
Образование
05.12.1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Окончание Санкт-Петербургского технологического института холодильной промышленности, с присвоением квалификации "Мастер-пивовар"
Бракосочетание
21.01.1995

Жена: Гондурова Ирина Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Развод
18.10.1999

Жена: Гондурова Ирина Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гондурова Ирина Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
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Бракосочетание
07.10.2009

Жена: Гондурова Ирина Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гондурова Ирина Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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