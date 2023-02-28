Гондуров Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1969
Вступление в партию
11.10.1984
Вступление в Профсоюз рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности Муромского фанерного комбината
Вступление в партию
26.12.1984
Вступление в Муромский ГК Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи Владимирской области
Образование
10.11.1986
Поступление в Всесоюзное ордена Ленина и ордена Красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) "Муромскую автомобильную школу ДОААФ" по программе подготовки вод... Показать все
Образование
04.03.1987
Окончание Всесоюзного ордена Ленина и ордена Красного знамени добровольное общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР) "Муромской автомобильной школы ДОААФ", с присвоением водительского у... Показать все
Образование
22.06.1987
Окончание полного курса вечерней (сменной) средней школы №1
Призыв на военную службу
30.10.1987
Развод
27.01.1994
Рождение ребёнка
02.04.1994
Дочь: Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Светлана Николаевна
Образование
08.11.1994
Поступление в Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности на факультет повышения квалификации по производству пива на минипивзаводах
Образование
05.12.1994
Окончание Санкт-Петербургского технологического института холодильной промышленности, с присвоением квалификации "Мастер-пивовар"
Бракосочетание
21.01.1995
Развод
18.10.1999
Рождение ребёнка
02.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гондурова Ирина Александровна
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.10.2009
Рождение ребёнка
04.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гондурова Ирина Александровна
Владимир, город Владимир, Владимирская область