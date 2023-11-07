Романов Геннадий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1967
Сын: Романов Владимир Геннадиевич
Мать ребёнка: Майорова Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
18.06.1970
Дочь: Кириллова Алёна Геннадиевна
Мать ребёнка: Майорова Зоя Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Зоя Алексеевна