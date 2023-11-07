Романов Геннадий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Геннадий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1967

Сын: Романов Владимир Геннадиевич

Мать ребёнка: Майорова Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
18.06.1970

Дочь: Кириллова Алёна Геннадиевна

Мать ребёнка: Майорова Зоя Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Зоя Алексеевна

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