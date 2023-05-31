Дубянская Евдокия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1893 ст.
Дочь: Дубянская Параскева Акимовна
Отец ребёнка: Дубянский Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.
Сын: Дубянский Георгий Акимович
Отец ребёнка: Дубянский Аким Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно