Дубянская Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубянская Евдокия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1893 ст.

Дочь: Дубянская Параскева Акимовна

Отец ребёнка: Дубянский Аким Алексеевич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.

Сын: Дубянский Георгий Акимович

Отец ребёнка: Дубянский Аким Алексеевич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубянский Аким Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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