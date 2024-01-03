Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Петров Леонид Леонидович
Петров Леонид Леонидович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петров Леонид
Мать
Янина Адольфовна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Петров Леонид
Мать:
Янина Адольфовна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия