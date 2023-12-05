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(Степанова) Доминика Прокопьевна
(Степанова) Доминика Прокопьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1914
Пол
Женский
Отец
Степанов Прокопий Павлович
1874 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1914
Отец:
Степанов Прокопий Павлович
Мать: не указана
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