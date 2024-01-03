(Динмухамедова) Хисаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Динмухамедова) Хисаметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бикмухаметов Динмухамет

Мать: Минжамал

Смерть
Неизвестно
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