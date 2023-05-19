Ловчикова (Воржева) Параскева Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1900
Дата смерти12.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАОО 173-11-2245, л.21об
Рождение ребёнка
01.09.1924
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович
Рождение ребёнка
23.09.1927
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович
Рождение ребёнка
24.02.1930
Сын: Ловчиков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович
Рождение ребёнка
16.12.1932
Дочь: Ефанова Мария Павловна
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович
Рождение ребёнка
27.09.1938
Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1984