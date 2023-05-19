Ловчикова (Воржева) Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Воржева) Параскева Леонтьевна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.10.1900

Дата смерти

12.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ГАОО 173-11-2245, л.21об
Рождение ребёнка
01.09.1924

Сын: Ловчиков Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.09.1927

Сын: Ловчиков Иван Павлович

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.02.1930

Сын: Ловчиков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.12.1932

Дочь: Ефанова Мария Павловна

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.09.1938

Сын: Ловчиков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Ловчиков Павел Павлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Павел Павлович

Смерть
12.08.1984
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
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